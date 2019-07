NOAH reagerer på jervekvote i ulvesona

innenriks

Rovviltnemnda i Hedmark har vedtatt at fire jervar kan fellast på lisens i ulvesona i år. Det vart bestemt berre nokre veker etter at Klima- og miljødepartementet fastslo at eit tilsvarande vedtak sist vinter var ulovleg, skriv Nationen.

– Vedtaket viser at nemnda ikkje tar omsyn til korrigeringar på praksisen sin. Dei har ei politisk driven rolle for å skyte mest mogleg rovdyr, seier NOAH-leiar Siri Martinsen.

Nemndleiar Arnfinn Nergård er usamd og seier nemnda held seg til det Stortinget har vedtatt. Han seier Martinsen og NOAH må rette skytset sitt mot dei folkevalde.

Kvoteavgjerda blir grunngitt med at jervebestanden i Hedmark sidan 2014 har vore minst dobbelt så stor som Stortingets vedtatte bestandsmål.

– Slik rovviltnemnda vurderer det, vil det vere umogleg å komme ned på måltalet utan å tillate lisensfelling inne i ulvesona, sørover i Hedmark, heiter det i vedtaket.

Martinsen meiner bestandsmåla blir tolka feil og må sjåast på som eit minimumsmål for å kunne ta vare på trua artar, ikkje som eit maksimumsmål.

