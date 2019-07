Noreg og Russland på felles tokt til atomubåten Komsomolets

innenriks

Det norske forskingsfartøyet G.O Sars gjekk frå kai i Tromsø laurdag og sette kurs mot den sokne russiske atomubåten.

Under toktet vil det bli brukt eit norskbygd fjernstyrt undervassfartøy for å kontrollere om atomubåtvraket lek, opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) i ei pressemelding.

– Dei nye undersøkingane som Noreg og Russland skal i gang med no, er viktige for å forstå den forureiningsrisikoen som Komsomolets utgjer, seier seksjonssjef Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA).

Krevjande

Sidan ubåten ligg svært djupt, blir arbeidet med å samle inn prøvar av sjøvatn og havbotn ved ubåtvraket rekna som krevjande.

Forskarane vil derfor nytte det fjernstyrte undervassfartøyet Ægir 6000. Dette gir moglegheit til å gå heilt ned til vraket og samtidig gi operatørane i skipet direktebilde. Undervassfartøyet har armar som kan ta med seg prøvar opp til dekk, noko som gjer at forskarane både kan sjå vraket på nært hald og få presise prøvar, opplyser Havforskingsinstituttet (HI).

Oppdaga lekkasje

Den russiske atomubåten Komsomolets sokk 7. april 1989 etter at det braut ut brann i styrehuset. Ubåten sokk sørvest for Bjørnøya i Norskehavet, og 42 av mannskapet på 69 omkom. Resten vart berga av fiskebåtar.

Atomubåten har ein kjernefysisk reaktor og to torpedoar med atomstridshovud om bord der han ligg på 1.7000 meters djup. Tidlegare russiske undersøkingar har vist at det har vore radioaktive utslepp frå reaktoren, og at ubåten har store skadar, særleg i frontdelen.

Russland gjorde sju undersøkingar av Komsomolets mellom 1989 og 2007. Det vart då dokumentert radioaktiv lekkasje frå ubåten. Radioaktive stoff kan takast opp i næringskjeda og bidra til at fisk og andre marine organismar blir forureina.

Overvakinga vil halde fram

Norske undersøkingar fann forhøgde konsentrasjonar av det radioaktive stoffet cesium-137 i botnvatnet rundt vraket i perioden 1991-1993, men det er ikkje funne spor av slike lekkasjar rundt ubåten i etterkant. Noreg har gjort undersøkingar av havet rundt Komsomolets kvart år sidan 1990.

– Det er viktig at overvakinga held fram, slik at vi har oppdatert kunnskap om forureiningssituasjonen i området rundt vraket. Overvakinga bidrar til å sikre tilliten forbrukaren har til den norske fiskerinæringa, seier forskar Hilde Elise Heldal i Havforskingsinstituttet.

