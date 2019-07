Norsk etterretning varsla ikkje Norsk strålevern om Kursk-ulykka

innenriks

Den russiske atomubåten Kursk sokk til botn i Nordishavet i august 2000, etter ein eksplosjon om bord. 118 menneske omkom i ulykka.

Ein hemmeleg rapport frå den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA, viser at Norsk etterretningsteneste hadde detaljert informasjon om havariet, ifølgje NRK.

E-tenesta la fram ein rapport om ulykka allereie same dag. Her vart det slått fast at den andre eksplosjonen gjorde at vatn trengde inn i romma i nasepartiet og at heile ubåten truleg trefte botnen på 180 meters djup berre sekund etterpå.

Forsvaret informerte Norsk stålevern-myndigheitene først fleire dagar seinare om at det kunne ha vore ei ulykke. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit reagerer no på at dei ikkje vart varsla om eksplosjonen i den atomdrevne undervassubåten tidlegare.

– Vi visste ikkje noko om tilstanden på reaktoren eller om det kunne vere lekkasje av radioaktive stoff. Beredskapshandteringa vår hadde vore styrkt om vi hadde komme i gang med eingong, seier direktør Ole Harbitz i Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit.

NRK har vore i kontakt med E-tenesta og Forsvarsdepartementet, som ikkje ønskjer å kommentere saka.

