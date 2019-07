Politisk bompengesuksess kan gi fleire nye parti

innenriks

Det har lenge vore vanleg å lage uavhengige vallister i små kommunar, men fenomenet har no òg vorte meir vanleg i store kommunar og byar, skriv Dagsavisen.

– Eg veit ikkje kvifor dette har spreidd seg til større kommunar, men vi ser i valundersøkingar at lokale saker har vorte meir viktige over tid. Så det kan vere noko av grunnen, seier valforskar Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda.

Folkestad trur Folkeaksjonen nei til mer bompengar (FNB) treffer ein nerve i ein del byar og område, men han er likevel usikker på om dei vil klare seg som eit nasjonalt parti.

– Dei har ikkje nok saker som kan sameine medlemmene i eit parti, og då kan det til dømes bli ei splitting med eit høgrevridd og eit venstrevridd bompengeparti.

Folkestad trur òg FNB kan inspirere andre til å opprette vallister eller parti, men han trur ikkje nødvendigvis at desse etterfølgjarane vil få nokon varig suksess.

– Vi må hugse at bompengesaka er ei sak og ei rørsle som har vakse over tid. Det er ikkje sånn at dei stiller liste og plutseleg får 25 prosent. Dei har aksjonar og har skapt ei rørsle rundt det, seier Folkestad.

