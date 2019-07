innenriks

Frp ville berre fått 12 representantar på Stortinget dersom det var val i dag. Til samanlikning fekk paritet 27 representantar i 2017. Det viser stortingsmålinga i juli som Kantar TNS har gjort for TV 2.

Partiet hadde 13,8 prosent oppslutning før årsskiftet, men sidan då har pilene peika nedover.

Under halvparten av veljarane som stemte Frp i 2013, seier at dei ville gjort det same dersom det var stortingsval no.

