Barnevernet tar hand om færre nye barn

innenriks

I 2012 var det 510 omsorgsovertaking av nye barn, medan dette talet var halvert til 251 i 2018. Flest av desse, 58 barn, var eitt år eller yngre, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Det har dessutan vore ei endring i kven som blir omfatta av omsorgstiltak. Dei siste 15 åra har nemleg denne gruppa vorte yngre og yngre.

Frå å vere dominert av ungdommar, består denne gruppa no hovudsakleg av barn under to år. Det har òg vore ein auke blant barn i barneskulealder, ifølgje Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Færre ungdommar, fleire babyar

På byrjinga av 2000-talet utgjorde 13–17 åringar den største gruppa av nye barn med omsorgstiltak, om lag 40–45 prosent. I 2018 var denne delen 20 prosent.

I åra fram til 2018 har aldersgruppa null til to år auka betrakteleg, frå omkring 20 prosent til 35 prosent. Barn opp til to år utgjer i 2018 den største gruppa av nye barn med omsorgstiltak. Særleg frå 2011 er auken stor blant dei minste barna.

Endringa kan komme av at barnevernstenesta i større grad enn tidlegare lykkast med å jobbe førebyggjande, meiner Bufdir.

Hjelpetiltak aukar

Samtidig som omsorgsovertaking av barn har gått ned, har nemleg talet på nye barn på hjelpetiltak auka betrakteleg frå byrjinga av 2000-talet og fram til i dag.

Ei anna årsak kan vere at dei aller yngste barna har foreldre med så alvorlege utfordringar (rus og psykiatri) at førebyggjande tiltak ikkje er formålstenleg eller tilstrekkelege, seier avdelingsdirektør Solveig Valseth for analyseavdelinga i Bufdir til NTB.

Om statistikken

SSBs definisjon av «nye barn» tilseier at barna ikkje har fått noka form for tiltak førre år. Dermed er det uklart om dei aldri har fått tiltak tidlegare frå barnevernet eller om det berre er det førre året dei ikkje fekk tiltak.

(©NPK)