Bitcoins Noreg lova erstatning etter dataangrep

– Vi har forsikra Bitcoins Noreg om at Alphapoint vil kompensere dei, noko vi skal. Vi står ved kundane våre, skriv PR-rådgivar Layla Tabatabaie i Alphapoint Corporation i ein e-post til Dagens Næringsliv.

1. juli fekk Bitcoins Noregs kundar ein e-post der selskapet varsla full handelsstans og selde unna kundane sine kryptovaluta, etter det som blir beskrive som avanserte dataangrep.

I etterkant har Alphapoint, som er leverandør av Bitcoins Noregs handels- og teknologiplattform, stadfesta at dei vart utsette for dataangrep. Selskapet avkreftar likevel at dei hadde noko med avgjerda om å selje unna kryptovaluta å gjere.

– Alphapoint deltok ikkje i den avgjerda, opplyser Tabatabaie i e-posten til avisa.

Ifølgje selskapet har FBI sett i verk etterforsking. Dette kan talsperson Shayne Buchwald i FBI verken stadfeste eller avkrefte, men ho fortel at kryptorelaterte saker generelt er noko dei blir bedne om å hjelpe med.

Dagleg leiar og eigar i Bitcoins Noreg, Ole-Andre Torjussen, skreiv på Facebook etter dataangrepet at det totalt forsvann kryptovaluta til ein verdi av 500.000 dollar den 7. mai. Tapet utgjer rundt 4,3 millionar kroner etter kursen i dag.

– Alle kundane våre vil få betalt ut eit beløp i norske kroner tilsvarande verdien dei hadde i kryptovaluta hos oss den 7. mai 2019, skreiv han vidare.

