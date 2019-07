Cyanid-saka: Fem identiske varebilar vart stolne

innenriks

Ingen av dei fem varebilane av modellen Mercedes-Benz Sprinter er komne til rette, og politiet trur dei kan ha vorte sende ut av landet, skriv Romerikes Blad tysdag.

Ein behaldar med det svært giftige stoffet cyanid kom på avvege i 22. februar, då ein varebil vart stolen på Lørenskog. Cyanidbehaldaren kom til rette 1. mars i Gjerdrum. Då var han i ein annan bil, som hadde stukke av frå ein politikontroll.

No er ytterlegare ein person sikta i saka, han vart arrestert i juni, men er lauslaten mot meldeplikt. Dei tre andre sit framleis i varetekt. Alle fire er sikta for biltjuveri.

Politiet trur ikkje at dei var ute etter å stele behaldaren med cyanid, men meiner dei systematisk har stole varebilar av modellen Sprinter frå Mercedes.

– Politiet ser eit mønster sidan det er nøyaktig same biltype dei har stole kvar gong. Det meste tyder på at dei ikkje visste at det var cyanid i bilen dei stal ved Lørenskog stasjon, seier politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Aust politidistrikt til Romerikes Blad.

Behaldaren inneheldt nok cyanid til å kunne ta livet av opp mot 125 menneske.

