If: Ingen garanti for reiseforsikring viss ein er sjuk på utreisetidspunktet

– Dersom du er klar over at du er sjuk før du reiser, vil det normalt sett ikkje vere dekt av reiseforsikringa viss sjukdommen blir forverra på reisa. Vi ønsker å gjere folk oppmerksame på den økonomiske risikoen dei utset seg for dersom dei reiser når dei sjuke, seier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske Reiseforsikring, som er ein del av skadeforsikringsselskapet If.

Vanlegvis vert både medisin, sjukehusopphald og transportutgifter dekt av reiseforsikring dersom ein blir sjuk eller skadd på reise.

Råd frå legen

Berge seier at det ikkje er sikkert fastlegar tenker på den økonomiske situasjonen når dei gir råd til pasientar som skal på ferie. Det kjenner ikkje leiar Petter Brelin i Norsk foreining for allmennmedisin (NFA) seg igjen i.

– Eg kan ikkje seie eg har møtt den problemstillinga nokon gong. Her må det kanskje ryddast litt slik at det er semje mellom forsikringsselskap og fastlegar om kva for råd som er forsvarlege å gi, seier Brelin til NRK.

Brelin og Berge er likevel samde om at ein bør kontakte forsikringsselskapet sitt før ein reiser dersom ein skulle vere usikker på si eiga form og kva for rettar ein har.

Nordmenn vel ferie føre helse

Sju av ti nordmenn prioriterer ferien framfor si eiga helse, ifølgje ei undersøking gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Europeiske Reiseforsikring. I undersøkinga svarer berre 4 prosent at dei lèt vere å reise dersom ein nettopp har vore sjuk med til dømes lungebetennelse, nyreproblem eller liknande.

I fjor betalte norske forsikringsselskap ut éin milliard kroner berre knytt til sjukdom på reise.

– Vi har akkurat no ein kunde som er innlagt på eit privat sjukehus i USA. Døgnprisen der ligg på rundt 250.000 kroner, seier Berge.

