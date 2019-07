Nye varsel om seksuell trakassering i fleire parti

innenriks

Overfor Klassekampen stadfestar fleire parti at dei i år har fått nye varsel om enten seksuell trakassering, brot på etiske retningslinjer eller uønskt åtferd.

– Vi har i 2019 handtert mindre enn fem nye varsel relatert til retningslinjene mot seksuell trakassering på ulike nivå i organisasjonen, og dessutan nokre saker som handlar om andre forhold, opplyser fungerande partisekretær Kristine Kallset i Arbeidarpartiet.

Frp har fått tre varsel. Eitt av varsla dreier seg om ein tillitsvald i Rogaland som i februar vart sikta for valdtekt i samband med fylkesårsmøtet, og eit anna om Ulf Leirstein. Eit tredje varsel, som hittil er ukjent, er under behandling.

MDG har fått fire varsel, der to av dei dreier seg om seksuell trakassering eller uønskt seksuell merksemd. Dei to andre om uønskt åtferd.

Raudt har fått to varsel. Begge har eller blir behandla under retningslinjene for handtering av seksuelle krenkingar og overgrep. I KrF har det vore to varsel, medan Senterpartiet har fått eitt. Ingen av partia vil seie til Klassekampen om det dreier seg om seksuell trakassering.

Høgre har ikkje mottatt nye varsel om seksuell trakassering, men partiet har behandla eller har til behandling sju saker.

SV og Venstre har ikkje mottatt nokon varsel om seksuell trakassering eller grenseoverskridande åtferd.

