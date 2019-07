Religionsprofessor meiner norsk prestehumor har vorte snillare

innenriks

– Etter kvart som prestane har vorte meir liberale har også humoren vorte meir snill. Eg vil òg seie at prestar er mindre autoritære og blir oppfatta som at dei har mindre makt enn før. Det gjer det mindre nødvendig for satirikarar å gå laus på dei, seier religionsprofessor Pål Repstad ved Universitetet i Agder til Dagen.

Repstad har skrive bok om prestehumor i norske medium dei siste femti åra. Han trekker fram mellom anna Rolv Wesenlunds sketsj om Feriebiskop Fjertnes og humortrioen KLMs prestesketsjar som døme på tidlegare formar for prestehumor.

Religionsprofessoren peikar på den litt ferskare Tv-serien Presten av komikar Bjarte Tjøstheim, som eit døme på ei litt meir realistisk presterolle med ein kvardagsleg humor.

Trioen KLM, beståande av Lars Mjøen, Knut Lystad og avdøde Trond Kirkvaag, laga på 1970- og 1980-talet ei rekke sketsjar der dei parodierte ulike autoritetar – mellom anna prestar i den norske kyrkja.

– Vi i KLM tar jo litt av æra for at respekten for dei såkalla autoritetane vart mindre. I dag ville ingen letta på eit augelokk av det vi gjorde, men på den tida var det farleg satire som vart tatt opp i Stortinget. Folk i KrF ville ha oss fjerna og frikyrkjene ville at vi skulle brenne i helvete, seier Mjøen til Dagen.

