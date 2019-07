Sekkyngel påvist for første gong på norsk biegard

innenriks

Sjølv om sekkyngel er eit virus som er vanleg hos bier i heile verda, er det ifølgje Mattilsynet første gong viruset blir sikkert påvist på ein norsk biegard.

Ifølgje Mattilsynet er det den store mengda av virus og kliniske sjukdomsteikn i biegarden som gjer at det tyder på ein samanheng.

Viruset forårsakar sekkyngel hos honningbier, der biene sin yngel blir angripe ved at det blir spreidd via fôrsafta til dei unge larvane. Vanlegvis gir sekkynglar moderate tap, og angrip som regel ikkje store delar av yngelen. Sjukdommen blir ikkje oppdaga så ofte sidan han kan dukke opp og forsvinne igjen i løpet av sesongen.

Det er så langt ikkje lagt nokon forvaltningsstrategi for sjukdommen, sidan sjukdommen ikkje er meldepliktig i Noreg. Men Mattilsynet vil sørge for at eit par andre biegardar blir undersøkt. Dette gjeld biegardar som er kontaktar til biegardar der viruset er påvist.

(©NPK)