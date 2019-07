Studie: Gen og miljø aukar risiko for fedme

innenriks

Studien, som er publisert i British Medical Journal, bruker data frå 120.000 trønderar, samla inn i ein stor befolkningsstudie som har sett på helse og livsstil blant nordtrønderar sidan 1980-talet, skriv VG. Det er òg brukt høgde- og vektmålingar frå 1960-talet.

Når forskarane såg på kroppsmasseindeks (BMI) og gen, fann dei aukande BMI i alle grupper. Men auken var ikkje likt fordelt. Dei som var mest genetisk disponerte for fedme, gjekk meir opp i BMI enn dei som ikkje var disponert.

– Gena våre gir oss ulike føresetnader for å bli overvektige og dagens miljø med mellom anna usunn mat har forsterka dette, seier stipendiat Maria Brandkvist ved NTNU, som har vore med på forskingsprosjektet.

– All genetikk verkar gjennom miljøet. Den verknaden er sterkare no enn for femti år sidan.

Sidan 1975 har det vorte tre gonger så mange som lid av fedme, det vil seie at dei har ein BMI over 30. For å få bukt med høg BMI meiner forskarane det er viktig at samfunnet blir organisert slik at det blir lettare for kvar enkelt av oss å gjere sunne val.

Brandkvist minner òg om at gena ikkje bestemmer alt.

– Det er mogleg å halde normal vekt sjølv om ein er genetisk disponert og omvendt, seier ho.

