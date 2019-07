Elvestuen ser slutten for norsk oljeverksemd

innenriks

Ola Elvestuen (V) gjekk nyleg ut i Dagbladet med ei tøff målsetting: Noreg skal forandrast totalt og kutte 90–95 prosent av klimagassutsleppa sine innan 2050

– Norsk olje og gass har ein stor del av norsk økonomi. Ein stor del som industrien ikkje kan ha i åra framover. For å få til den endringa, må vi setje i gang no, seier han til Vårt Land.

Han trur vi kjem til å klare å erstatte arbeidsplassane og aktiviteten som oljeindustrien har skapt her i landet. Men inntektene oljeeventyret har skapt for Noreg, blir det verre med.

– Det vil vi ikkje klare å erstatte. Det har vore heilt spesielt, og når vi ikkje har den enorme inntekta i tiåra framover, må vi drive Noreg meir effektivt, seier Elvestuen.

Han gir svenske Greta Thunberg ein del av æra for at samtalen om klima og miljø i verda har endra seg det siste året.

Statsråden minner om at morgondagens veljarar i vår demonstrerte over heile Noreg, med krav om at politikarane må gjere mykje meir for klimaet.

– Demonstrasjonane understrekar alvoret i situasjonen og viljen som er der til å gjere noko no, seier Elvestuen.

(©NPK)