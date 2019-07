Forbrukartilsynet åtvarar mot billettkjøp på svartebørsen

innenriks

– Du har ingen garanti for at du får billettane, eller at du blir sleppt inn med billetten du har kjøpt, seier nestleiar Bente Øverli i Forbrukartilsynet.

Tilsynet åtvarar mot å kjøpe billettar frå nettstader som Viagogo og Stubhub, eller i Facebook-grupper.

Øverli påpeikar òg at det er forbode å selje billettar til overpris på svartebørs i Noreg.

Men dersom ein billett ikkje blir levert, eller arrangementet blir avlyst, kan du i mange tilfelle krevje pengane tilbake frå banken som har utsendt kortet du har betalt med.

Har du betalt med kredittkort, gir finansavtalelova deg rett til å krevje pengar tilbake frå banken, seier Øverli.

Dette gjeld sjølv om selskapet du har handla frå, går konkurs før arrangementet blir halde.

Viss du handlar med Visa debetkort, kan du ifølgje Visas interne retningslinjer krevje pengar tilbake dersom ei vare eller teneste du har kjøpt på internett, ikkje blir levert.

