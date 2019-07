Gatemagasin opnar spaltene for innvandrarfiendtlege organisasjonar

innenriks

Folkerørsla Mot Innvandring (FMI), Stopp Islamiseringen Av Noreg (SIAN) og Alliansen, som blir leidd av holocaustfornektaren Hans Lysglimt Johansen, har alle vorte nekta å delta på Arendalsuka i år, noko som mellom anna er grunngitt i at dei spreier hatefulle ytringar.

I tillegg er cannabisforkjemparane i Normal Noreg vorte nekta å delta.

Alle organisasjonane har derfor vorte tilbode spalteplass i siste nummer av Folk Er Folk, og tre av dei har takka ja, skriv bladet.

Saka vart kjent etter at Folk Er Folk sette inn ein annonse i den omstridde nettavisa resett.no.

Holocaust

På leiarplass grunngir leiar Bjønnulv Evenrud valet med at «sensur er i ferd med å bli ytringsfridom» og hevdar mellom anna at i dag er det holocaustfornektaren som blir hetsa.

– Vi minner om at medan dødstala i Auschwitz i det stille har vorte kraftig nedjustert og at jakta på styringsdokumenta for holocaust har vorte avlyst, så blir historikarane som har drive fram slike faktabaserte justeringar av det historiske narrativet, utsett for straffeforfølging i dei fleste europeiske land, skriv Evenrud.

Han refererer mellom anna til Robert Faurisson, ein britisk akademikar mest kjent for sin holocaustfornekting.

NTB har onsdag prøvd å få kontakt med Folk Er Folk og Bjønnulv Evenrud, utan å lykkast.

Ekspert: – Grotesk

Konspirasjonsekspert John Færseth seier til avisa Vårt Land at det er tull å seie at dødstala for holocaust er nedjustert.

– Tvert imot har dei vorte justerte opp i takt med nyare forsking på massakrane som fann stad i Russland, Ukraina og Kviterussland under den tyske okkupasjonen, påpeikar han.

Mange romfolk var blant dei som enda opp i dei tyske utryddingsleirane. I Oslo sel dei Folk Er Folk som eit alternativ til tigging. Færseth meiner Evenrud utnyttar ei svak gruppe.

– Det er ganske grotesk at Evenrud sender ut romfolk for å selje dette materialet, seier han.

(©NPK)