Gondolbane opna på Voss

Bana startar på Voss Stasjon (56 moh.) og endar på Hangurstoppen (820 moh.). Gondolbana består av ni kabinar med plass til 34 personar i kvar. Dermed kan ho frakte opptil 1.069 personar i timen.

Voss Gondol erstattar den gamle Hangursbana (Dinglo og Danglo), som vart lagt ned i 2015. Bana var eit kjent landemerke på Voss i over 50 år, og for å vidareføre tradisjonane herfrå, er fem av gondolkabinane måla i same raudfarge som Dinglo og fire i gult, den opphavlege fargen frå gamle Danglo.

Dei ni kabinane har fått namn etter fjelltoppar i området, og er stemt fram i lokalavisa Avisa Hordaland.

Ein tur-retur-billett kostar ifølgje Bergens Tidende 396 kroner. Det er Voss Resort AS og Voss Gondol AS som står bak utbygginga av gondolbana, som har kosta rundt 330 millionar kroner.

Gondolbana er den største og mest moderne i Europa, ifølgje Voss Gondol. Ho er ein såkalla 3S-bane, som betyr at den går på tre vaierar, to beretau og eit trekktau. Dermed er ho meir stabil enn gondolar som heng i kabel.

