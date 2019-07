Mædi-smitte påvist hos sau i Trøndelag

innenriks

Mattilsynet påla fredag 14–15 besetningar restriksjonar mot å selje eller flytte dyr ut av besetninga på grunn av mistanken om sjukdommane Mædi eller CAE.

No er mistanken stadfesta, etter at Veterinærinstituttets prøvar har stadfesta funn av den alvorlege sjukdommen. Sist gong sjukdommen vart påvist i Noreg var i 2005.

På nettsidene sine skriv Mattilsynet at fleire besetningar har vore i kontakt med besetninga der sjukdommen er påvist. Desse er no pålagt restriksjonar som i praksis betyr at produsentane ikkje får selje eller flytte dyr ut av besetninga.

Ifølgje Mattilsynet er flytting av dyr den viktigaste årsaka til smittespreiing mellom besetningar. Sauene får likevel gå på utmarksbeite sidan risikoen for smitte der blir rekna som svært liten. Samtidig vil dei gjennomføre nye prøvar for å finne ut om fleire dyr er smitta.

Mædi kan ikkje bli overført til menneske, men er svært smertefull for dyra. Det finst ingen vaksine mot sjukdommen, heller ikkje kur for dyr som er smitta. Nødvendige tiltak for å bli kvitt smitta i den enkelte besetninga vil derfor vanlegvis innebere at rørte dyr og avkommet deira blir slakta.

