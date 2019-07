To Nav-tilsette bøtelagt etter datasnoking på Sørlandet

innenriks

Dei to tilsette er dømde til bøter på 5.000 kroner kvar for datasnokinga etter at trygdeetaten melde tilfella til politiet, skriv Agderposten.

Saksbehandlarane har i begge tilfelle sett i personlege opplysningar til naboen, og har seinare erkjent datasnokinga. Det betyr at forholda er avgjort som såkalla tilståingssaker utan ordinær rettargang og bevisføring.

Dei to saksbehandlarane har fått skriftlege åtvaringar frå arbeidsgivaren, men det har ikkje fått følgje for tenesteforholdet deira i Nav, ifølgje dommen frå Aust-Agder tingrett.

Sidan sakene er avgjort som tilståingssaker, er det lite informasjon om kva som er årsaka til datasnokinga. Men det skal i begge sakene dreie seg om snoking i personkortet i informasjonssystemet hos Nav. Her skal det ha blitt funne personlege opplysningar som mellom anna personnummer, sivil status, barn under 18 år, utbetalingar frå Nav og kontoopplysningar.

Saksbehandlarane må innan to veker bestemme seg for om dei vil anke bøtene dei fekk.

Agderposten avdekte i desember i fjor at sju leiarar ved ulike Nav-kontor i Aust-Agder hadde vorte tatt for datasnoking. Dei var tatt for å ha snoka i personsensitive opplysningar til tilsette i etaten. Tre av desse har vorte degraderte og fråtatt lønn og tre har fått skriftleg åtvaring. Den sjuande gjekk av med pensjon 1. september i fjor og slapp straffereaksjonar.

