Vassprøvar ved atomubåt viser radioaktive verdiar ein million gonger høgare enn normalen

Det opplyser toktleiar Hilde Elise Heldal til TV 2. Målingane er over grensa for akseptabel radioaktivitet i mat.

Dei tidlegare prøvane viste verdiar på rundt 100 becquerel per liter, medan den siste no er på 800 becquerel. Grensen for akseptabel radioaktivitet i mat er i Noreg på 600 becquerel per kilo.

Forskarane meiner framleis at nivåa er ufarlege for livet i havet, sidan stoffa blir blanda ut med sjøvatn når dei blir sleppte ut.

Noreg og Russland starta laurdag eit felles tokt for å finne ut om det er radioaktiv lekkasje frå Komsomolets. Det norske forskingsfartøyet G.O Sars gjekk frå kai i Tromsø laurdag og sette kurs mot den sokne russiske atomubåten.

Forskarane har avslutta arbeidet ute ved ubåtvraket og er no på veg tilbake.

Den russiske atomubåten Komsomolets sokk 7. april 1989 etter at det braut ut brann i styrehuset. Ubåten sokk sørvest for Bjørnøya i Norskehavet, og 42 av mannskapet på 69 omkom. Resten vart berga av fiskebåtar.

Atomubåten har ein kjernefysisk reaktor og to torpedoar med atomstridshovud om bord, der han ligg på 1.7000 meters djup.

Russland gjorde sju undersøkingar av Komsomolets mellom 1989 og 2007. Det vart då dokumentert radioaktiv lekkasje frå ubåten. Radioaktive stoff kan blir tatt opp i næringskjeda og bidra til at fisk og andre marine organismar blir forureina.

