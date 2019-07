Betre enn venta frå DNB

innenriks

På førehand venta analytikarane 5,9 milliardar kroner, ifølgje estimat frå Infront, skriv E24.

Banken opplyser at dei opplever ein sterk vekst i dei viktigaste digitale kanalane sine.

– Over 60 prosent av dei aktive kundane våre bruker den nye mobilbanken. Denne trenden vil halde fram i takt med at vi utviklar ny funksjonalitet, og det same ser vi òg på sparesida. Kundane loggar på oftare og kjøper meir i Spare-appen, som til no har selt fond for 2,3 milliardar kroner. Hittil i år er salsveksten på over 50 prosent, seier konsernsjef Rune Bjerke.

Netto renteinntekter i andre kvartal var totalt 9,58 milliardar kroner, ein auke på 291 millionar frå førre kvartal. Banken kan på nytt vise til vekst i alle forretningsområde i kvartalet.

Totalt har utlånsvolumet auka med 6,3 prosent, godt understøtta av ei solid utvikling for norsk økonomi. Makroutsiktene bidrar òg til at tapsavsetningane framleis held seg relativt låge i eit historisk perspektiv.

Eigedomsmekling og sal av skadeforsikring bidrog sterkt til at netto provisjonsinntekter var 85 millionar kroner høgare enn i same kvartal i fjor.

