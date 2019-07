Dobbelt så mange kvinner som menn offer i drapssaker i år

innenriks

Talet på saker ligg éin over fjoråret. I 2017 var det 17 saker på same tid.

Politiet har arrestert dei antatte gjerningspersonane i alle sakene så langt i år, og slik sett kan inga av sakene reknast som uoppklara. Det var òg tilfelle i fjor.

Partnarar og foreldre

Tre av drapa har vore eit partnardrap, der ein person blir drepen av nokon dei har eller har hatt eit forhold til. Like mange saker omfattar drap på foreldre.

Fire av drapsoffera var menn og åtte var kvinner. Ingen av offera var barn. Alle dei tolv sikta gjerningspersonane er menn.

I éi av sakene, på Sotra i Hordaland, er det to offer. Her er ein 40 år gammal mann sikta for å ha drepe foreldra sine, begge i 60-åra.

Halvparten i Vest PD

Denne saka og fem andre har skjedd i Vest politidistrikt. Det utgjer rundt halvparten.

– Vi har hatt år der det ikkje har skjedd eit einaste drap, og no har det skjedd seks. Det er veldig spesielt. Det er skjebnar som ligg bak dette, sa Gunnar Fløystad, leiar for påtaleeininga i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende nyleg.

Det siste tiåret er det 2015 som hadde færrast drapssaker, ifølgje Kripos sin statistikk. Då var det 22 saker med 23 offer.

I denne perioden – frå 2009 til 2018 – er det noverande Oslo politidistrikt som har hatt klart fleste saker, med 84. Så følgjer Søraust, med 37 saker, og deretter Aust (27), Vest (26) og Agder (25).

