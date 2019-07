Godt vêr førte til at fleire tok båtførarprøven

innenriks

Ferske tal frå Norsk Test, som administrerer ordninga med båtførarbevis på oppdrag frå Sjøfartsdirektoratet, viser ein auke på 25 prosent frå 2017 til 2018.

Dei fleste av dei totalt 23.651 båtførarbevisa som vart utskrivne i fjor, vart utskrivne i Hordaland. Der kan 3.006 fleire båtførarar føre ein fritidsbåt på lovleg vis i sommar. Det er ein auke på 13 prosent frå i fjor.

Austlandet sett under eitt, hadde ein auke på 20 prosent frå 2017.

– Tilbakemeldinga frå testsentera våre var heilt klar. Det gode vêret gjorde at «alle» skulle på sjøen, seier administrerande direktør Bernt Nilsen i Norsk Test.

Fleire kvinner får bevis

I mai kunngjorde kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) at elevar på ungdomstrinnet snart kan ta båtførarbevis i skuletida. Alle andre må likevel avleggje prøven som blir tilboden på nesten 500 testsenter over heile landet.

Hittil i år har Norsk Test utskrive 14.785 båtførarbevis.

– Det er ein auke på om lag tre prosent frå same tid i fjor, som må seiast å vere bra – tatt i betraktning vêret, seier Bernt Nilsen.

Talet på kvinner som har båtførarbevis, har òg auka jamt og trutt dei siste åra. I fjor auka kvinnedelen til 32 prosent.

– Så langt i 2019 ligg det an til ein liten auke for kvinner til 33 prosent, men det er jo eit stykke igjen til 50 prosent, seier Nilsen i Norsk Test.

350.000 har båtførarbevis

Båtførarprøven er obligatorisk for alle personar fødde etter 1. januar 1980 som skal føre fritidsbåt med lengde over åtte meter eller fritidsbåt med ein motor på meir enn 25 hestekrefter.

Prøven vart gjort obligatorisk i 2010, men allereie i 2007 trudde mange fritidsbåtførarar at dei måtte ha beviset. Sidan den gongen har omtrent 350.000 båtførarar fått utskrive båtførarbevis.

Norsk Test sender ut om lag 25.000 førarkort for båt kvart år, men i 2017 fekk berre 18.842 personar utskrivne båtførarbeviset. Bernt Nilsen har tidlegare uttalt til NTB at strykprosenten auka som ei følgje av dårleg vêr, og dessutan at pensumet vart litt vanskelegare etter ei justering frå 1. januar 2017.

