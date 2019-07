Betre enn venta for Aker BP

innenriks

Selskapet, som er dominert av Kjell Inge Røkke, hadde totale driftsinntekter på 785 millionar dollar i andre kvartal i år. Tilsvarande tal for i fjor var 925 millionar dollar. Resultatet før skatt er redusert frå 494 millionar dollar.

– Framdrifta for feltutbyggingane til selskapet går som planlagt, og leiteprogrammet har så langt i år vore svært vellykka, heiter det i ein kommentar til kvartalsstala.

Analytikarar TDN Finans har innhenta estimat frå, varsla om eit resultat før skatt på 250 millionar kroner, skriv Dagens Næringsliv. Såleis gjekk det noko betre enn venta.

Aker BP kunne i kvartalsrapporten òg melde at konklusjonen for ein utforskingsbrønn i Liatårnet-prospektet i Nordsjøen er at det dreier seg om eit oljefunn.

