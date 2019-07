Fagrørsla raus med pengegåver til partia

innenriks

Fagforbundet har gitt 5 millionar kroner til Arbeidarpartiet, 2 millionar til SV og 1,2 million til Senterpartiet. Dei har òg gitt litt over 200.000 kroner til Oslo Arbeidarparti, og litt under 100.000 kroner til Sosialistisk Ungdom, skriv FriFagbevegelse.

Men det er Høgre som har fått mest, med 8,5 millionar kroner, Arbeidarpartiet har fått 7,4 millionar kroner, SV har fått 2,8 millionar, Venstre har fått 1,5 millionar og Senterpartiet har fått 1,3 millionar kroner.

Stein Erik Hagens selskap, Canica AS, har gitt éin million kroner til Viken Venstre, og Christen Sveaas’ selskap Kistefos AS har gitt éin million kroner til Høgre. Christian Ringnes har gitt nesten ein million kroner til Oslo Høgre via selskapet sitt Eiendomsspar AS, og 200.000 kroner til Oslo Venstre.

Bergens rikaste mann, Trond Mohn, har gitt 600.000 kroner til Arbeidarpartiet i Bergen.

(©NPK)