Flyktninghjelpen ber givarland auke støtta til nødhjelp

innenriks

FN har berekna at det trengst 26 milliardar dollar i året for å hjelpe 94 millionar menneske i nød. Hittil i år har givarlanda bidratt med 7 milliardar dollar – tilsvarande rundt 27 prosent.

– Mange menneske som er ramma av konflikt, tørke og svolt, står i augneblinken utan noka form for hjelp. Mødrer er tvinga til å hoppe over måltid og gir den vesle maten dei måtte få tak i til sine underernærte barn. Mangel på skikkelege sanitærforhold førar til spreiing av vassborne sjukdommar, slik som kolera. Og sjukdommar som kunne vore behandla, tar menneskeliv på grunn av mangelen på helsetilbod, seier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen i ei pressemelding.

Egeland framhevar at samtidig som nødhjelpa har gått ned, har dei totale militærutgiftene verda over auka. Ifølgje Stockholm International Peace Research Institute auka dei globale militærutgiftene i fjor til 1.822 milliardar dollar.

– Vi må ikkje bli lurt til å tru at beløpet som trengst er for høgt eller jobben for vanskeleg. Dette er eit spørsmål om prioriteringar, seier Egeland.

Han oppmodar no både nye og gamle givarland til å auke støtta til nødhjelp.

Ifølgje Flyktninghjelpen vart 60 prosent av nødhjelpsappellen dekt i fjor.

