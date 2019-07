Jordbærseljarar hadde ikkje nokon stad å gå på do

innenriks

– Vi såg ein mann som tok med seg papir inn i buskene i nærleiken. Han vart borte nokre minutt, kom tilbake og heldt fram å selje jordbær, seier Bjørn Tore Hansen, tilsynsleiar i Arbeidstilsynet i Sør-Noreg, til NRK.

Dei har gjennomført fleire tilsyn den siste tida etter å ha vorte tipsa om dårleg hygiene og manglande sanitærforhold.

Fleire av dei kritikkverdige funna er knytte til dei same jordbærbøndene i Vestfold som fekk salsforbod i fjor. Då avdekte eit omfattande tilsyn både dårlege sanitærforhold og mangelfulle arbeidskontraktar, og dessutan at jordbærseljarane vart innkvarterte under dårlege buforhold.

Arbeidsgivarane har no gitt arbeidarane tilgang på toalett og reint vatn, skriv NRK.

Mattilsynet meiner forholda Arbeidstilsynet har avdekt, er blant unntaka. Dei har gjennomført eigne tilsyn hos jordbærprodusentar, og meiner det er ei klar betring i forholda, samanlikna med tidlegare år.

Mattilsynet seier skylling av jordbær kan redusere bakteriemengda, men at nokre av funna som Arbeidstilsynet har gjort, er uakseptable.

– Avføringsbakteriar og bakteriar frå tarmen kan påføre andre sjukdom, seier avdelingssjef Jan Egil Aronsen i Mattilsynet i Telemark.

(©NPK)