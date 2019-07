Regjeringa vil ta fingeravtrykk av alle som søker opphaldsløyve

innenriks

I tillegg ønsker regjeringa å lagre fingeravtrykka vesentleg lengre enn i dag. Forslaget vart sendt ut på høyring måndag.

– Forslaga inneber for det første at det skal takast opp og bli lagra fingeravtrykk av alle som søker opphaldsløyve. Vidare blir det foreslått mellom anna at fingeravtrykk som hovudregel blir tatt allereie ved utanriksstasjonen når ein søknad blir fremma frå utlandet, og at fingeravtrykk i ulike sakstypar skal lagrast vesentleg lengre enn i dag, forklarer regjeringa.

I dag blir det tatt ansiktsfoto og fingeravtrykk av alle som søker asyl. Når det gjeld utlendingar som søker opphaldsløyve på anna grunnlag, blir det tatt ansiktsfoto i alle saker. Men det er berre i tilfelle der det blir søkt opphaldsløyve som familiemedlem til ein utlending som har søkt asyl, at det blir tatt fingeravtrykk, opplyser regjeringa i høyringsnotatet.

