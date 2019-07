Dyrebeskyttelsen meiner kjøtt slakta utan bedøving må merkast

innenriks

I Noreg blir alle dyr slakta med bedøving. Dei same reglane gjeld ikkje for importert kjøtt, ifølgje Nationen.

Tidlegare landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) har sagt at det ikkje vil vere mogleg å få på plass eit forbod mot import av halalkjøtt som er slakta utan bedøving.

Dyrebeskyttelsen ber derfor om ei merking av dette kjøttet.

– Forbrukarane må sjølv få lov til å velje dyr som er bedøvd før slakt. Dei fleste forstår at det er uakseptabelt å skjere over strupen på dyr utan bedøving, seier leiar Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen i ei pressemelding.

Den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Noreg (IRN) hadde i mange år ein avtale med Nortura om sertifisering av halalslaktet kjøtt i Noreg.

I 2017 vedtok Nortura at dei ikkje ville fornye avtalen dei hadde med IRN. Dermed er det ikkje lenger nokon som gjer halalsertifisering i Noreg.

Ifølgje Nationen trur fleire at det vil bli auka import no som denne avtalen ikkje finst meir. Fleire norske muslimar etterlyser ei ordning for sertifisering av halalkjøtt.

