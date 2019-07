Helseføretak får kritikk etter at levande kvinne vart erklært død

innenriks

Helsetilsynet meiner at sjukehuset og dei to helseføretaka ikkje har sikra forsvarleg helsehjelp til pasientar, skriv NRK.

Ifølgje tilsynet er helsepersonell heller ikkje sett i stand til å overhalde lovpålagde pliktar.

Fleire episodar

Kritikken kjem etter fleire episodar ved Helse Møre og Romsdal. I 2010 fekk helseføretaket kraftig kritikk etter at to jenter mista livet i sjøen utanfor Kristiansund. Dei to vart sende til lokalsjukehuset, men burde ha fått behandling ved St. Olavs hospital i Trondheim, som har betre utstyr og kunnskap om å behandle slike pasientar.

I februar 2018 og februar 2019 har det vore to nye episodar der Helse Møre og Romsdal har opptredd kritikkverdig og viser at dei ikkje har brukt erfaringane frå hendinga i 2010, meiner Helsetilsynet. I begge tilfella vart nedkjølte pasientar sende til Molde sjukehus, medan Helsetilsynet meiner dei burde ha vorte sende til St. Olavs.

Vart erklært død

I tilfellet i 2019 vart ei sterkt nedkjølt kvinne erklært død, før det seinare viste seg at ho var i live. I begge dei to siste tilfella overlevde pasientane.

No innfører Helse Midt-Noreg, som det regionale Helse Møre og Romsdal ligg under, ei felles retningslinje som skal gjelde for alle sjukehusa i regionen.

– Vi ser alvorleg på funna i rapporten og beklagar at vi ikkje gav pasientane forsvarleg helsehjelp. Vi vil no sjå til at dei nye retningslinjene vil bli tatt i bruk av våre tilsette og vi vil gjennomføre øvingar for å sikre at dei blir etterlevde, seier fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal i ein artikkel på nettsidene til helseføretaket.

