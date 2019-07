Kontantfri danskebåt får kritikk

innenriks

Ifølgje Stena Line er det berre mogleg å betale med kort om bord på båten, som går i rute mellom Oslo og Frederikshavn. Det einaste unntaket er kasinoet og speleautomatane.

– Det er i første omgang Stena Saga som har vorte kontantfri. Dette er eit pilotprosjekt, men mest sannsynleg kjem vi til å innføre dette på alle skipa våre, opplyser pressetalsmannen til selskapet, Carl Mårtensson, til Skipsrevyen, som først omtalte saka.

På Facebook-gruppa «Ja til kontantar», som tel nær 39.000 medlemmer, er reaksjonane krasse. Fleire tar til orde for boikott av selskapet.

– Stena Line har vorte kontantfri. Då slepp eg å ta den båten igjen. Møkkaselskap, skriv ein av brukarane.

– Få klager

Stena Line seier dei har fått relativt få klager på avgjerda.

– Vi har informert godt på førehand om dette, så passasjerane er klar over det før utreise. Og er det passasjerar som har problem med det, så oppmodar eg dei til å ta kontakt med kundeservicen vår, seier Mårtensson til Skipsrevyen.

Han meiner overgangen til kontantfrie skip er «del av den naturlege samfunnsutviklinga».

Bad om oppstramming

I eit brev Noregs Bank sende til Finansdepartementet nyleg, bad sentralbanksjef Øystein Olsen om at lova som påbyr verksemder å ta imot kontantar, blir stramma opp.

– Banken ser med bekymring på ei utvikling som medfører at moglegheitene for publikum til å betale med kontantar, blir svekte. Det er Noregs Banks vurdering at ei slik utvikling bidrar til å svekke effektiviteten i betalingssystemet, heiter det i brevet.

Ifølgje sentralbanklova er norske setlar og myntar tvunge betalingsmiddel her til lands, rett nok med nokre unntak:

– Ingen er pliktig til i éi betaling å ta imot meir enn tjuefem myntar av kvar eining, heiter det i lova.

Ingen plikter heller å ta imot sterkt skadde setlar.

