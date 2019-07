Meling hardt ut mot PST etter Krekar-arrestasjon

innenriks

– Arrestasjonen er heilt unødvendig, seier Meling til TV 2 Nyhetskanalen.

– Han har møtt opp kvar gong PST har ønskt å prate med han, han har ingen reisedokument, han har ein utsjånad som er attkjennande for alle, og han har ingen stader å unndra seg. Dette veit PST, og derfor er det unødvendig å bruke varetekt i ei sak der det ikkje eingong er kravd utlevering frå italiensk side, seier han.

Krekar nektar for å ha hatt noko med terror eller Italia å gjere, understrekar Meling, som minner om at det var opptak gjort av PST i Kongsvinger fengsel som låg til grunn for saka mot mulla Krekar i Italia.

– Eg kan garantere overfor det norske folket at viss PST hadde funne noko grunnlag for å mistenke mulla Krekar for noko som har med terror å gjere, så hadde dei sikta han, tiltalt han og tatt det med i dei sakene dei har prøvd å reise mot han, seier Meling.

Arrestasjonen av Krekar var truleg eit utslag av PSTs behov for å vise handlekraft, meiner han.

– Dei har vel eit behov for å vise at dei er på ballen. No har dei fått hjelp av italienarane til å løyse ei sak som kunne ha vore løyst i Noreg dersom mulla Krekar hadde gjort noko straffbar, seier han.

