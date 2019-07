Mulla Krekar arrestert i Oslo av PST

innenriks

– PST, med bistand frå Oslo PD, arresterte måndag kveld mulla Krekar på bakgrunn av ei internasjonal etterlysing og avgjerd om arrestasjon frå italienske styresmakter, skreiv PST på Twitter rundt midnatt natt til tysdag.

Operasjonsleiar Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt seier til NTB at politiet ikkje vil kommentere kvar eller når arrestasjonen fann stad. Også PST har lite å legge til.

– Vi har ingen kommentar. Fleire detaljar kjem i morgon klokka 8, seier PST til NTB.

Arrestasjonen skjedde same dag som mulla Krekar vart dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging.

Advokat reagerer

Advokaten hans Brynjar Meling seier at alle ankemoglegheiter skal prøvast.

Meling seier at klienten vart arrestert på bustad i Oslo. Advokaten stiller seg undrande til PSTs framgangsmåte.

– Krekar er den mest etterforska mannen med ei av dei mest «henlagde sakene» dei siste åra. Det har gjort at det politiske presset mot PST har vore stort. Det er no trist på PSTs vegner at dei lèt seg bruke politisk i prosessen i Italia, seier Meling til NTB natt til tysdag.

Advokaten seier at han prøver å kontakte Krekar i sentralarresten.

Terrornettverk

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, vart saman med ei rekke menn arrestert 12. november 2015. Arrestasjonane inngjekk i ein koordinert aksjon i fleire land sett i verk av italiensk politi.

Italienske styresmakter hevdar Krekar leier eit terrornettverk kalla Rawti Shax med tilknyting til den såkalla islamske staten (IS). Italiensk politi meiner Krekar var leiar for 16 andre kurdiske irakarar og kosovoalbanarar som alle vart arresterte under aksjonen.

Aktor bad om ti års fengsel for Krekar og åtte år og seks månaders fengsel for to medtiltalte, medan det vart bedt om sju år for tre andre, ifølgje italienske Rai News.

Utsett ei rekke gonger

Sidan 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpeika som grunnleggjar av den islamistiske gruppa Ansar-al-Islam som stod i kontakt med al-Qaida og med Osama bin Laden.

Krekar ville ikkje reise til Italia for å delta i rettssaka. Rettssaka mot Krekar i Italia har vorte utsett ei rekke gonger.

(©NPK)