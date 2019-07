100 kamera skal førebygge overfall i rekordlang sykkeltunnel i Bergen

innenriks

Den 2,9 kilometer lange tunnelen mellom Minde og Fyllingsdalen skal etter planen opne i 2023, skriv NRK.

– Å finne gode og sikre løysingar har vore ei kjempeutfordring. Det å oppleve at ein er trygg i ein tre kilometer lang tunnel, er noko anna enn om sjølve anlegget er trygt, seier sjef for innkjøp og totaltrepriser i Bybanen Utbygging, Ole Wilhelm Mortensen, til kanalen.

Han opplyser at problemstillinga med moglege valdtekter har vore sentral i planlegginga.

– Det er viktig å lage ei utforming som gjer det minst mogleg sannsynleg at noko slikt kan skje. Det er òg viktig at vi har overvaking, slik at om noko skulle skje, blir det filma og dokumentert.

Etter planen skal det monterast rundt hundre overvakingskamera i tunnelen. For kvar 250. meter skal det stå nødtelefonar.

Utbyggarane har òg hyrt inn ein arkitekturpsykolog som har bidratt under utforminga.

– Vi har jobba mykje med lyssetting, overflater og sikre opne plassar inne i tunnelen, seier Mortensen.

Gang- og sykkeltunnelen blir bygd parallelt med ein tunnel for bybanen, og skal òg fungere som rømmingsveg for banen. Totalt vil dei to tunnelane koste 1,2 milliardar kroner. Ekstraprisen for å bygge om rømmingsvegen til sykkeltunnel er på rundt 500 millionar kroner, ifølgje NRK.

