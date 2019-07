Bondevik åtvarar Solberg mot koalisjon i Persiabukta

innenriks

– Eg vil åtvare regjeringa om, og dei må tenke grundig gjennom, at ein eskorte for å verne skipsfarten kan føre til ei eskalering, sjølv om det i utgangspunktet verkar som eit lite og godt bidrag, seier han til Dagbladet.

KrF-høvdingen reagerer på at Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utanrikskomité, seier at det ikkje er nødvendig med FN-mandat for å delta i ein slik operasjon. Også Høgres medlemmer i komiteen har uttalt det same.

– Frp sa noko liknande i 2003 då det gjaldt Irak, nemleg at vi må følgje USA. Eg trur vi skal vere glad for i dag at både regjeringa eg leidde og stortingsfleirtalet sa nei til det, for invasjonen i Irak har vist seg å vere eit stort feilgrep, seier Bondevik.

Regjeringa har fått ein førespurnad frå USA om å bli med i ein koalisjon med mål om å verne skipstrafikken i Hormuzsundet. Bakgrunnen er at fleire kommersielle skip har vorte angripne i området. Iran, som er i ein eskalerande konflikt med USA, har vorte peikt ut som ansvarlege.

