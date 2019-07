innenriks

Årsaka til tilbakekallinga er at butikkjeda har fått meldingar om at handtaket på vasskokaren kan losne.

– Vi kjenner ikkje til at svakheita ved vasskokaren har medfør personskadar, men for sikkerheita til kundane våre og for å unngå risiko tilbakekallar vi no produktet, skriv butikkjeda i ei pressemelding.

Vasskokarar selde før 17. juli med artikkelnummer 44-3118-1, -2 og -3 må leverast tilbake.

Selskapet opplyser at feilen er retta i kommande leveransar.

(©NPK)