Italias justisdepartement vil be om at Krekar blir utlevert

Det kjem fram i ein e-post sendt frå det italienske justisdepartementet til NRK.

– Justisminister Alfonso Bonafede kjem dei kommande dagane til å signere utleveringsoppmodingane, heiter det i stadfestinga.

Utleveringsoppmodinga vil bli sendt over så raskt all dokumentasjon som blir vedlagd er omsett, står det vidare. Det kjem fram at dette vil skje innan fristen som er sett av den europeiske utleveringskonvensjonen – altså innan 40 dagar etter arrestasjonen.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han eigentleg heiter, vart funne skuldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia måndag. Han vart arrestert av PST same kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysing og avgjerd om arrestasjon frå italienske styresmakter.

Arrestasjonen skjedde i vente av ei utleveringsoppmoding frå Italia. Det kunne statsminister Erna Solberg opplyse til VG onsdag.

– Italienske styresmakter har kravd Krekar arrestert med tanke på utlevering til Italia, sa Solberg til avisa.

Ho seier vidare at Krekar kan krevjast utlevert til Italia utan at den italienske dommen er rettskraftig.

Det finst ikkje nokon førespurnad frå Italia om utlevering av mulla Krekar, opplyste Justisdepartementet til NTB tysdag. Til NRK opplyser både Utanriksdepartementet og Justisdepartementet onsdag at dei førebels ikkje har fått ein slik oppmoding.