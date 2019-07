Kongens sjåførar fekk nei til lågare pensjonsalder

innenriks

«Med utgangspunkt i våre sjåførers fysiske og psykiske belastning samt krav til fysisk og psykisk skikkethet, ber vi om at særaldersgrensen for sjåfører settes til 65 år» , skreiv Det kongelege hoffs stabssjef Tone Rinden Rygh i eit brev til Statens pensjonskasse i mai.

Ifølgje Dagens Næringsliv, som har fått tilgang til brevet, argumenterer Rygh for at sjåførane burde ha lågare pensjonsalder mellom anna fordi ansvaret med å køyre statsoverhovud stiller strenge krav. Ho viser òg til at sjåførane har ansvar for transport av leiarane i andre land i samband med statsbesøk og andre offisielle besøk.

I svaret sitt viser Statens pensjonskasse til at regjeringa i Sundvolden-erklæringa frå 2013 signaliserte at lovfeste aldersgrenser i arbeidslivet skal gjennomgåast i samråd med partane.

«Det er etter Arbeidsdepartementets oppfatning derfor naturlig å være tilbakeholdende med å gi nye aldersgrenser nå» , står det.

Pensjonskassa ber derfor hoffet om eventuelt å komme tilbake med ein søknad etter gjennomgangen av aldersgrensene i staten.

Kommunikasjonssjefen ved slottet Guri Varpe seier til DN at dei tar svaret til etterretning.

(©NPK)