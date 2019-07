Maren Uelands familie vil bruke oppreisning i marokkanske fengsel

innenriks

Det har lenge vore uklart om familien Ueland ville krevje oppreisning frå den marokkanske staten. No har familien vedtatt å krevje oppreisning for å forhindre at ei liknande terrorhandling skjer igjen, skriv Stavanger Aftenblad.

Dersom retten finn at det er grunnlag for oppreisning, vil pengane gå til stiftinga som dei etterlatne skal opprette i Maren Uelands namn. Tanken med stiftinga er å vidareføre tankesettet og visjonane hennar.

Stiftinga vil konsentrere seg om førebygging av terror, gjennom arbeid i fengsel og arbeid med utdanning i Marokko, ifølgje bistandsadvokaten til familien, Ragnar Falck Paulsen. Den opphavlege tanken var at arbeidet i stiftinga berre skulle rette seg mot urbefolkning.

Maren Ueland frå Bryne og hennar danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen vart drepne i nærleiken av Imlil i Atlasfjella i desember i fjor. I alt 24 menn står tiltalt i rettssaka etter drapa.

Det er frå tidlegare kjent at Louisa Vesterager Jespersens familie krev ei erstatning på 10 millionar marokkanske dirham, nærare 9 millionar norske kroner.

(©NPK)