Noreg bryt EUs krav for tvangsreturar av asylsøkarar

Noreg har vore plikta til å føre uavhengig tilsyn sidan EUs returdirektiv tredde i kraft i norsk lov på julaftan i 2010, ifølgje Vårt Land.

Sidan då har Noreg tvangsreturnert over 55.000 asylsøkarar, viser tal frå Politiets utlendingseining (PU).

Regjeringa ønsker å gi tilsynsrolla til det eksisterande tilsynsrådet på politiets utlendingsinternat på Trandum. Rådet har sidan 2008 hatt tilsyn med behandlinga av utlendingar på internatet.

Dette rådet blir utnemnt og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og dermed er PU og rådet underlagt same departement. Rådet må òg budsjettere deltaking på returtransport med utlendingseininga.

Tilsynsordninga regjeringa ønsker, er lik den som eksisterer i Sverige. Denne blir av EUs byrå for grunnleggande rettar vurdert til ikkje å vere uavhengig nok.

Vårt Land har spurt Justisdepartementet kvifor ei uavhengig tilsynsordning ikkje er på plass.

– I 2010 vart det antatt at det overordna systemet for tilsyn tilfredsstilte kravet til direktivet. Men gjennom Schengen-evalueringar av Noreg i 2012 og 2017 har det vorte klart at det blir kravd ei meir eintydig plassering av ansvaret, svarer departementet.

Dei har ikkje svart på korleis tilsynsrådet kan vere uavhengig når det blir utnemnt og blir finansiert av departementet og når deltaking på returtransport må avklarast og blir budsjettert hos PU.

