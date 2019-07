Forseinkingar i togtrafikken etter brann i Ulrikstunnelen i Bergen

innenriks

Meldinga om brannen kom klokka 6.45 torsdag morgon. Det brann i noko isolasjon i tunnelmunningen på Arna-sida. Eit tog på veg frå Bergen til Arna måtte returnere tilbake til Bergen.

Ein time seinare var brannen sløkt, men skadeomfanget måtte kartleggast, og tunnelen vart stengd for trafikk på ubestemt tid. Det vart sett inn alternativ transport.

– Bergensbanen er opna for trafikk etter ein tidlegare brann. Du må framleis rekne med forseinkingar og innstillingar, melde Bane Nor litt over klokka 17 torsdag.

Ulrikstunnelen er 7.670 meter lang og går i eitt spor på Bergensbanen under den nordlege delen av Ulriken, mellom Bergen stasjon og Arna stasjon.

