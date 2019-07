Forskarar med forslag om lågare lønn til innvandrarar

innenriks

Ifølgje FriFagbevegelse er forslaget det kanskje mest kontroversielle i rapporten «Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets». Forskarane meiner det vil skape ein inngang til arbeidslivet og vere eit springbrett til betre betalte jobbar.

LO-nestleiar Roger Heimli meiner forslaget bryt med den norske modellen både når det gjeld organisering av samfunnet og likebehandling.

– Låglønnssporet kan i teorien verke enklare, men er vanskelegare å forme ut i praksis og vil på sikt gi uheldige utslag med eit todelt arbeidsliv. Dit ønsker vi ikkje å komme i Noreg, seier han.

Direktør Nina Melsom i NHO viser til at Cappelen-utvalet i 2016 slo fast at ei eiga og lågare lønn for grupper med lite formell kompetanse ikkje er vegen å gå i Noreg.

– Eit slikt skilje vil truleg føre til større skilnader i det norske samfunnet, seier ho til FriFagbevegelse.

