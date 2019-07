Kraftig nedgang for Nordea – betre for Nordea Norge

innenriks

Konsernsjef Casper von Koskull i Nordea viser i ei pressemelding til framleis utlånsvekst, men med marginar under press og utfordrande forhold for børsaktivitetane til selskapet.

– Når det er sagt, så er ikkje resultatet tilfredsstillande, og fleire tiltak må setjast i verk for å styrke det økonomiske resultatet. Eg er overtydd om at investeringane vi har gjort i infrastrukturen for regelverk og system, kombinert med engasjerte og dyktige medarbeidarar, vil sikre ei sterk utvikling for banken framover, seier han.

Moglege bøter

For Nordea som konsern fall renteinntektene med 4 prosent til snaue 1,1 milliardar euro. Driftsinntektene fall 17 prosent til 2,1 millionar euro, medan driftsresultatet enda med ein nedgang på heile 34 prosent til 900 millionar euro.

Finanskonsernet ventar no på kva styresmaktene i fleire land, mellom anna USA, kjem fram til i etterforskinga av mogleg kvitvasking, melder Ritzau. I første omgang har Nordea sett av om lag 920 millionar kroner til eventuelle bøter.

Von Koskull opplyser vidare at arbeidet med å finne etterfølgjaren hans er i full gong. Sjølv går han som varsla av med pensjon innan utgangen av 2020.

Betre i Noreg

Nordea Norge gjer det likevel betre, ikkje minst på grunn av oppkjøpet av Gjensidige Bank.

– Trenden med god vekst i talet på kundar og i utlån held fram inn i andre kvartal i år. Det er gledeleg å sjå at vi kan ta marknadsdelar og auke utlåna trass i tøff konkurranse i bankmarknaden, seier administrerande direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Han fortel at Nordea Norge har fått 9.000 nye privatkundar i andre kvartal. Tar ein med oppkjøpet av Gjensidige Bank, har bustadlånsvolumet auka med 55 prosent, og er 21 prosent større enn på same tid i fjor.

God periode i norsk økonomi

For bedriftskundar har utlåna auka med 11,7 prosent, ein vekst som har komme gjennom både eksisterande og nye kundar. Auken frå april til juni i fjor er på 5,2 prosent. Totalt fekk Nordea Norge 1.700 nye bedriftskundar i siste kvartal.

– Vi er inne i ein god periode i norsk økonomi. Spesielt er utviklinga sterk innan sektorar som bustadutvikling, transport, sjømat og tenesteyting. Vi trur på ein aktiv periode framover, seier Storset, som peikar på at den gode utviklinga i norsk økonomi avgrensar avsetningar til tap på utlån. I andre kvartal 2019 er det tatt tapsavsetningar på 40 millionar kroner.

(©NPK)