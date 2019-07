Stadig fleire kvinner over 45 år får barn

innenriks

Tala har radiokanalen henta frå Medisinsk Fødselsregister.

I fjor var det 154 kvinner over 45 år som fødde barn – ein auke på heile 137 prosent sidan 2009. Det året var det 65 kvinner som fekk barn etter at dei var fylte 45. Delen i fjor var størst i Oslo, der 54 kvinner over 45 fekk barn.

– Det må jo bety at kvinnene ønsker enten å utsetje det å bli gravid til dei blir eldre, eller at dei synest det er ok å bli gravide når dei er eldre. Vi veit òg at talet på svangerskap etter assistert befruktning aukar, for ein del av desse kvinnene over 45 år vil jo ha vanskar med å bli gravide, seier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk Fødselsregister til P4.

Historisk var likevel toppåret i 1967 då 160 kvinner over 45 fekk barn. Overlege Stangenes peikar på dårleg tilgang på prevensjon som ei årsak til det høge talet den gongen.

Det er sjeldan at kvinner får barn med eigne egg når ein har nådd 45 år, seier professor og overlege Anne Eskild ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssjukehus. Ho seier at fruktbarheita fell når ein har passert 40.

– Det er faktisk veldig få som lykkast med graviditetar frå den alderen. For det første er det veldig vanskeleg å bli gravid, og det er stor risiko for spontanabort. Faktisk er den risikoen minst 20 prosent for gravide over 40 år, seier Eskild.

