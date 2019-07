UDI vurderer å tilbakekalle mellombels opphaldsløyve for somaliarar

innenriks

– UDI meiner at tryggingssituasjonen i Mogadishu er vesentleg og tilstrekkeleg endra til at vilkåra i utlendingslova § 37 første ledd, bokstav e kan vere oppfylte, seier einingsleiar Christine Roca i asylavdelinga i UDI til Nettavisen.

Ifølgje UDI er det ingen område i landet der tryggingssituasjonen i seg sjølv er så alvorleg at somaliarar som oppheld seg i Noreg er verna mot retur dit.

Det synet deler ikkje seniorrådgivar Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som seier til Nettavisen at situasjonen i Sør- og Sentral-Somalia tilseier at vilkåra for opphøyr ikkje er til stades.

13. juli vart minst 26 personar drepne i hotellangrep utført av al-Shabaab i den autonome regionen Jubaland, sør i Somalia. Fleire politikarar og lokale leiarar i Somalia heldt møte på hotellet for å diskutere det kommande valet i regionen då angrepet skjedde, opplyser fleire kjelder.

(©NPK)