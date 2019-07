Dårleg åtferd på byen blir dyrare

innenriks

Såkalla «bølleoppførsel» på byen vil no koste deg 10.000 kroner, ein auke på 2.000 kroner frå tidlegare bøtesatsar, skriv Romerikes Blad.

Det er politidistrikta på Austlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet som samkøyrer dei nye satsane.

– Det er naturlegvis ein grunn til at satsane er skrudde opp i helga. Vi ønsker å førebygge mellom anna valdskriminalitet i sentrum og håper og trur at dette vil ha ein preventiv effekt, opplyser avsnittsleiar Jørgen Ulseth Hoff på patruljeavsnittet ved Skedsmo politistasjonsdistrikt.

Hoff seier at det er flest innbringingar og bortvisingar ved utestader som har 18-årsgrense. Ofte går det på at dei er for fulle til å sleppe inn, eller er for aggressive.

