Sju personar drukna i første halvdel av juli

Drukningstala for første halvdel av juli viser like mange omkomne som for same periode i fjor. Seks av dei sju omkomne er over 45 år, og det er menn som dominerer statistikken.

– Det er lite hyggeleg å konstatere at dei høge sommartala frå i fjor, held fram i år. Fram til 1. juli registrerte vi 15 færre drukningar enn i 2018. Men det er altså julitala som ser ut til å bli like dystre som i fjor, seier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet i ei pressemelding.

Han oppmodar folk om å bli flinkare til å tenke på eiga sikkerheit under bading og aktivitetar i og ved sjøen.

Så langt i år har 45 personar drukna i Noreg. Det er 15 færre enn i same periode i fjor. Ifølgje Redningsselskapet kan dette komme av ein kjøligare sommar samanlikna med fjorårets varmesommar.

