XXL rasa på Oslo Børs etter halvert resultat

innenriks

Resultatet for andre kvartal vart lagt fram fredag og viste ei omsetning på 58 millionar kroner, over ein halvering frå same tid i fjor.

I andre kvartal 2018 hadde XXL eit resultat før skatt på 120 millionar kroner.

Etter at resultatet vart lagt fram, rasa XXL-aksjen på børsen. Sportskjeda enda ned 11 prosent ved børsslutt.

Ifølgje E24 er fredag den verste børsdagen for selskapet hittil i år.

NEL vart vinnaren

Trass i auken på vekas siste dag, har hovudindeksen på Oslo Børs likevel hatt ein samla nedgang på 2,1 prosent denne veka.

Equinor låg øvst på lista over dei mest omsette aksjane og steig 0,5 prosent til 162,1 kroner. På plassen bak kom DNB, som auka med 0,7 prosent. Yara International på tredjeplass sokk 0,5 prosent.

NEL auka mest blant dei mest omsette selskapa, med ein vekst på 4,1 prosent. Med eit fall på 1,1 prosent vart Schibsted ser. A taparen i dag.

Shippingsektoren utmerkte seg mest i positiv retning og enda opp 1,1 prosent. Telekomsektoren markerte seg i motsett retning med ein nedgang på 0,9 prosent.

Nordsjøolje opp

Prisen for eit fat nordsjøolje ligg på 62,1 dollar, ein prisauke på 17 cent. Amerikansk lettolje (WTI) blir handla for 55,26 dollar fatet, noko som er ein nedgang på 4 cent.

Fredag styrkte den norske krona seg med 0,3 prosent mot euro, og 1 euro kostar no 9,61 kroner. Mot amerikanske dollar styrkte krona seg med 0,4 prosent. Det inneber at 1 dollar kostar 8,56 kroner.

Denne veka har krona styrkt seg 0,07 prosent mot euroen og svekt seg 0,2 prosent mot dollaren.

God start i USA

USA-børsane starta dagen godt. Rundt klokka 17.30 norsk tid var den breie Standarden & Poor 500-indeksen opp 0,09 prosent, medan Dow Jones-indeksen hadde stige 0,2 prosent. Nasdaq-indeksen auka med 0,2 prosent i den tidlege handelen.

For dei viktigaste børsane i Europa vart det ein blanda dag. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,2 prosent, medan indeksen CAC 40 i Paris sokk 0,2 prosent.

Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å auke med 0,2 prosent.

I Asia stengde Nikkei-indeksen i Japan opp 2 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong enda opp 1,1 prosent.

(©NPK)