Det skriv Tønsbergs Blad.

Måndag er det åtte år sidan Noreg vart ramma av terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya. I Tønsberg er det planlagt ei markering ved minnesmerket som står ved Hotel Klubben, men natt til måndag har nokon tagga eit hakekors midt på minnesteinen.

Tønsberg kommune Bydrift opplyser til avisa litt over klokka 7 måndag morgon at dei har fått vaska bort det meste, og at alt vil vere borte til markeringa.

Politiet har førebels ikkje nokon mistenkte, melder NRK.

