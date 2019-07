Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske vegar

innenriks

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tar i ein fersk rapport for seg tilstanden på kommunale og fylkeskommunale bygningar, veg og vatn og avløp, skriv VG.

Spesielt fylkesvegane får tommelen ned frå ingeniørane, som anslår at det vil koste 600 milliardar å heve standarden på vegane til god. RIF bereknar at det vil koste 300 milliardar å heve standarden på dei kommunale vegane.

– Det blir brukt fem gonger så mykje ressursar per kilometer på riksvegane som på fylkesvegane, noko som er naturleg fordi det er meir trafikk på riksvegane. Men innsatsen er likevel altfor liten, slik at forfallet berre vil auke, seier administrerande direktør Liv Kari Hansteen i RIF til VG.

Samferdselsdepartementet skriv i e-post til VG at dei ikkje har fått rapporten og at det derfor er vanskeleg å kommentere innhaldet.

– Departementet er likevel kjent med at standarden på fylkesvegnettet mange stader er dårleg. Det blir derfor løyvd middel over statsbudsjettet til fylkesvegar, til dømes til skredsikring, utbetring for tømmertransport og til rentekompensasjon for transporttiltak i fylka, skriv departementet.

